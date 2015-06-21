بركة يطالب بمحاسبة المتورطين في الإخلال بأمن المخيمات الفلسطينية

طالب ممثل حركة المقاومة الإسلامية « حماس » في لبنان، علي بركة، بمحاسبة أي عنصر ينتمي لفصيل فلسطيني يتصرف بشكل فردي، أو يحاول توريط المخيمات الفلسطينية في لبنان بمعارك جانبية أو عبثية.

وقال بركة، خلال لقاءه بالنائب بهية الحريري وأعضاء بتيار المستقبل في مجدليون، إننا في حركة حماس حريصون على أمن المخيمات واستقرارها، كما أننا حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وتداول المجتمعون خلال اللقاء الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة في أعقاب الأحداث الأخيرة، وأجمعوا على استنكار تلك الأحداث، مؤكدين على أهمية العمل على معالجة تداعياتها والوقوف على أسبابها منعاً لتكرارها وحفاظاً على أمن المخيم والجوار.

وأبدى بركة استعداد حماس للمساهمة بتعويض المتضررين في المخيم، موضحاً سعي الحركة لعقد لقاءات بين القيادات السياسية الفلسطينية والقيادات اللبنانية لتقييم ما جرى والعمل على ضبط الأوضاع ومحاسبة المخلين بالأمن الفلسطيني.

وضم وفد حركة حماس، إلى جانب علي بركة، مسؤول العلاقات السياسية للحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ومسؤول حماس في مدينة صيدا أيمن شناعة.