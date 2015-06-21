حماية المستهلك: جهات معينة تتحكم بأسعار البضائع والكميات في السوق

قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إن الجمعية ستحقق اهدافها في خفص أسعار اللحوم والدواج من خلال دفع الوزارات على القيام بمهامها وصلاحياتها للجم الغلاء والتغول في الاسعار.

من جانبه أكد الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية المستهلك أن وضع السوق مثير للقلق وارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ مؤشر واضح على أن هناك جهات بعينها تتحكم بالسعر والكميات، في الوقت الذي لا تقوم وزارة الزراعة بدورها المطلوب في تنظيم القطاع واسناد المزارع، مضيفا أن المنع الابدي لاستيراد الدواجن من السوق الإسرائيلي كان موجها لحماية استثمارات كبرى ولم يكن المزارع مربي الدواجن هو محور الاهتمام.

وتسأل شاهين عن اسباب غياب ادوات ضبط السوق ومنع الاحتكار الجماعي والتغول في الاسعار، خصوصا ان المواطنين كانوا يأتون للمتاجر التي زرناها ويستفسرون عن السعر ويغادرون عند سماعه.

وأعرب شاهين عن استياءه من تحول السوق الفلسطيني إلى طارد منظم للمستهلك منه من خلال رفع الاسعار بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية وأصرار بعض الشركات الاصتثمارية القابضة على التحكم بمدخلات الانتاج والسعر النهائي للمستهلك دون تدخلات حاسمة من قبل وزارات الاختصاص.

وقامت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بجولة على الاسواق لتفقد اوضاع اسعار الدواجن في السوق بعد ان شهدت ارتفاعا مبرمجا تجاوز سقف العشرين شيكل في غالبية المتاجر بصورة فاقت قدرة المستهلك الشرائية.