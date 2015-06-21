الاحتلال يعزل القيادي عز الدين وأسير ثاني بعد إضرابهم عن الطعام

أفادت مصادر خاصة من داخل السجون للإذاعة صوت الاسرى أن ادارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت اليوم القيادي في الجهاد المضرب عن الطعام الأسير جعفر عزالدين و الأسير المضرب عن الطعام معن ستيتي الى زنازين العزل في سجن النقب,

و ذكرت المصادر الخاصة أن الأسيرين عز الدين و ستيتي قد خاضا اضرابا عن الطعام منذ عدة أيام تضامنا مع الأسير الشيخ خضر عدنان.

يذكر أن أربعة أسرى من الجهاد على رأسهم القياديين خضر عدنان و جعفر عز الدين , يضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري التعسفي بحقهم, فيما علق الاسير أيمن الشرباتي اضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه في الثاني من حزيران, بعد تلبية مطالبه المتمثلة بإنهاء عزله وإعادته إلى الأقسام العامة في سجن « نفحة » وتحقيق مطالب حياتية للأسرى.