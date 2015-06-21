الخيار مفيد للصائم في وجبة السحور

يساعد السحور الصائم على إتمام صومه، وتحمل الجوع، ولكن من المهم معرفة الأطعمة المناسبة التي تمنع العطش وتفيد بفيتاميناتها الجسم خلال النهار ومن أهمها الخيار. إليكم فوائد الخيار على السحور:

• الخيار غني بالسوائل المفيدة لجسم الإنسان، فهو مرطب قوي ويقي الجسم من العطش ويعطي الشعور بالشبع.

• الخيار مهدئ للأعصاب ومزيل للتوتر، ويساعد على ضبط النفس واعتدال الحالة المزاجية للصائم.

• يحافظ على نضارة الجلد ونعومته، ويغذي عضلات الوجه ويمنع علامات الإجهاد.

•يحتوي على إنزيم كالبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم.

• يعتبر الخيار علاج مثالي لإنقاص الوزن.

• الخيار له تأثير فعال في التخلص من آلام الصداع.

• يساعد الجسم في التخلص من الفضلات.

• له تأثير قوي في علاج الانتفاخ الموجود حول العين وعلاج الهالات السوداء حول العين.

• مدر للبول وله تأثير قوي في علاج اضطرابات الرئة والمعدة والصدر.

• يعتبر الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامينات متنوعة، لذلك يجب أن يكون على السحور باستمرار للاستفادة منه.