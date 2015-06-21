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الخيار مفيد للصائم في وجبة السحور

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 21 يونيو 2015
خيار خيار
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يساعد السحور الصائم على إتمام صومه، وتحمل الجوع، ولكن من المهم معرفة الأطعمة المناسبة التي تمنع العطش وتفيد بفيتاميناتها الجسم خلال النهار ومن أهمها الخيار. إليكم فوائد الخيار على السحور:

• الخيار غني بالسوائل المفيدة لجسم الإنسان، فهو مرطب قوي ويقي الجسم من العطش ويعطي الشعور بالشبع.

• الخيار مهدئ للأعصاب ومزيل للتوتر، ويساعد على ضبط النفس واعتدال الحالة المزاجية للصائم.

• يحافظ على نضارة الجلد ونعومته، ويغذي عضلات الوجه ويمنع علامات الإجهاد.

•يحتوي على إنزيم كالبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم.

• يعتبر الخيار علاج مثالي لإنقاص الوزن.

• الخيار له تأثير فعال في التخلص من آلام الصداع.

• يساعد الجسم في التخلص من الفضلات.

• له تأثير قوي في علاج الانتفاخ الموجود حول العين وعلاج الهالات السوداء حول العين.

• مدر للبول وله تأثير قوي في علاج اضطرابات الرئة والمعدة والصدر.

• يعتبر الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامينات متنوعة، لذلك يجب أن يكون على السحور باستمرار للاستفادة منه.

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