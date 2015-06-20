فيديو | التعادل يسيطر على لقائي الزمالك والأهلي

فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء الزمالك وبتروجيت (1-1) مساء السبت، ضمن الجولة الـ35 من الدوري المصري.

وسجل هدف الزمالك باسم مرسي (67)، في حين تعادل لبتروجيت جيمس أووبوسكيني (95)، ليعزز الزمالك تصدره برصيد 74 نقطة، ويرفع بتروجيت رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر, بفارق الأهداف خلف حرس الحدود.

وفي لقاء أخر، تعادل الأهلي مع الجونة (1-1)، سجل هدف الأهلي إسلام رشدي (21)، وتعادل للجونة إسلام محارب (64)، ليرفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، والجونة إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر, بفارق الأهداف أمام اتحاد الشرطة.