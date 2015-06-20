فيديو | تعادل مثير بين باراجواي وأوروجواي يصعد بالفريقين للدور المقبل

حجز منتخب باراجواي بطاقة التأهل للدور الثاني من بطولة كوبا أمريكا، بعدما تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق أمام منتخب أوروجواي في المباراة التي أقيمت على ملعب « لا بورتادا » بتشيلي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أحرز هدف باراجواي خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل أوروجواي عن طريق لوكاس باريوس في الدقيقة 44.

بهذا التعادل صعد الباراجواي للمركز الأول برصيد 5 نقاط « مؤقتا » يليه منتخب الأرجنتين الذي يمتلك مباراة مهمة مع إكوادور الليلة برصيد 4 نقاط، أما أوروجواي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، للتأهل للدور المقبل كأفضل مركز ثالث.