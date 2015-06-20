نابلس: دعوة لمقاطعة الدواجن واللحوم

دعت جمعية حماية المستهلك بنابلس المواطنين السبت إلى تنفيذ قرار مقاطعة شراء اللحوم والدواجن، نظرا للارتفاع غير المبرر في الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين.

وقالت الجمعية في بيان إنه لغاية اليوم السبت لم يتم تنفيذ تخفيض أسعار هذه السلع وغيرها، بل هنالك زيادة لدى البعض خاصة في شهر رمضان حيث يزيد الطلب عليها.

وطالب رئيس الجمعية إياد عنبتاوي الحكومة بالعمل الجدي من أجل تخفيض الأسعار وليس فقط رفع الضرائب، كما طالب وزارة الزراعة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

من جانبها، قالت عضو المجلس التشريعي وعضو الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك النائب نجاة أبو بكر أن ما يحدث في الأسواق الفلسطينية من ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن هو حرب الأغنياء ضد قوت الفقراء.

وأضافت أن هذا الظلم بحاجة إلى تدخل فاعل من الحكومة، وتشكيل لجنة سريعة لحل القضية من خلال توسيع الكوتا وتخفيض الضرائب وإشهار التسعيرة وتسريع الاستيراد من الخارج.

وحثت أبو بكر وزارتي الاقتصاد والزراعة على تحمل مسؤولياتهما بشكل حقيقي وحماية المواطن من السرقة والاستغلال المتواصل.

وأكدت أبو بكر وجود تهريب منظم لبيع اللحوم المستوردة في « إسرائيل » على حساب المستهلك والسوق الفلسطيني.