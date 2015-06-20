الأونروا تطلق حملة « أنقذوا غزة » مع بدء شهر رمضان

أطلقت الأونروا حملة رمضانية عالمية لدعم أطفال غزة (#أنقذوا غزة)، حيث تستعرض هذه الحملة سبعة أطفال قاموا بكتابة رسائل يعبرون فيها عن آمالهم وأحلامهم ووضعوها بداخل زجاجات أرسلوها في عرض البحر.

وتحظى هذه الحملة بدعم سفير الأونروا الإقليمي للنوايا الحسنة للشباب ونجم برنامج محبوب العرب محمد عساف، حيث تبنى الحملة فكرتها من فيلم « هنا » الذي يعرض أطفال غزة في ظل لفية من الدمار الذي تسبب به النزاع الذي جرى في العام الماضي.

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أنه « بالرغم من كافة التحديات، فإن أطفال غزة لديهم أحلام ويريدون أن يكون لديهم مستقبل، مثلهم في ذلك مثل أي طفل آخر في العالم ».

وأضاف « إنه لمن التواضع أن نرى أن الأطفال الظاهرين في الفيديو، والذين هم كغيرهم من باقي أطفال غزة الذين بلغ عددهم حوالي 95000 طفل نشأوا وترعرعوا وهم محاطون بالفقر والنزاع، لم يفقدوا الأمل ».

ودعت الأونروا الجميع للانضمام إلى الحملة التي ستصل إلى حضور عالمي برسالة من الأمل والإحسان خلال رمضان وذلك من خلال التبرع لبرنامج الأونروا التربوي في غزة ونشر الحملة عبر وسائل الاتصال الجماهير ووضع صور ومقاطع فيديو للزجاجات التي تسافر عبر العالم على صفحة الأونروا على الفيسبوك.

https://www.facebook.com/unrwa/timeline?ref=page_internal

ويقول كرينبول « تأتي الحملة في وقت حاجة خاصة لدى لاجئي فلسطين »، مضيفا « وإنني آمل من الأشخاص الذين يلهمهم أولئك الأطفال أن يتبرعوا بسخاء. إن مناصري الحملة سيقومون أيضا بإظهار تضامنهم مع غزة أمام العزلة واليأس. إننا نأمل بأن تساعد حملة #أنقذوا غزة على أن تمنح أطفال غزة إحساسا متواضعا بالفرح خلال الشهر الفضيل ».