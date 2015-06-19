إطلاق موقع نرويجي لمقاطعة إسرائيل

أعلنت منظمة مقاطعة إسرائيل في النرويج (Bds) عن إطلاق اول موقع إلكتروني مستقل يحث على مقاطعة إسرائيل تجاريًا وعلميًا وأكاديميًا وثقافيًا واقتصاديًا، بسبب انتهاكاتها لحقوق والفلسطينيين وممارساتها التعسفية ضدهم.

وأطلقت المنظمة الموقع النرويجي باللغتين النرويجية والإنجليزية، ويحتوي على تعريفات ومعلومات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

ويطالب الموقع دول العالم بمقاطعة إسرائيل في جميع المجالات حتى تنهي احتلالها للمناطق المحتلة عام 1967 وهدم جدار الفصل العنصري وإزالة الحواجز العسكرية بين القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة كذلك تطالب المنظمة بالاعتراف بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني ومساواتهم الكاملة بالمواطنين اليهود.

وقال مدير الموقع، نيكوس هانسن، إنهم جزء من منظومة دولية تعمل على مقاطعة إسرائيل، وأطلقوا أول موقع نرويجي مستقل للدعوة إلى المقاطعة الشاملة.

وأوضح هانسن أن الموقع هو بنك معلومات للنشطاء والمواطنين في النرويج يساعدهم على نشر فعالياتهم ونشاطاتهم من أجل المقاطعة.