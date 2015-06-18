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الانروا توزع بدل ايجار على 9000 أسرة غزية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:39 - 18 يونيو 2015
تقارير
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أعلن المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الاونروا » عدنان أبو حسنة أن الاسبوع القادم سيشهد توزيع 14 مليون دولار على أكثر من 9000 آلاف عائلة فلسطينية كبدل إيجار لبيوتهم التي دمرت خلال الحرب الاخيرة التي شنتها « إسرائيل » على القطاع .

وقال أبو حسنه « إن العائلات المستهدفة من أصحاب البيوت المدمرة والغير صالحة للسكن خلال النزاع الأخير في غزة سيكون بإمكانها تسلم الدفعات النقدية بدءا من 26 يونيو الحالي والتي ستغطي الدفعات حتى يوليو 2015 ».

وأشار أن الأونروا استطاعت حتى اللحظة توزيع أكثر من 100 مليون دولار ضمن استجابتها الطارئة للاوضاع الناشئة عن النزاع الاخير في غزة".

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