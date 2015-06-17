الجهاد: شعبنا يَحفظُ ويعيشُ أجواءَ العزةِ والصمود الذي سطّره في رمضان الماضي

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأحر التهاني والتبريكات من جماهير شعبنا الصامد المرابط، ومن أحرار الأمة، وشعوبها العزيزة، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الحركة في بيانٍ لها عممه مكتبها الإعلامي:« يهل على جماهير شعبنا وأمتنا شهر الصوم والطاعة والتقرب إلى الله، شهرُ رمضان الذي يعيد إلى أذهاننا أمجاد الانتصارات العظيمة التي حققها المسلمون ابتداءً ببدر الكبرى، مرورًا بفتح مكة، وانتهاءً بالمعركة التي امتزجت فيها مشاعر النصر والجراحات وما خلفه عدوان الاحتلال المدمر، الذي استهدف قطاع غزة العام الماضي ».

وأضاف البيان « شعبنا يَحفظُ ويعيشُ أجواءَ العزةِ والصمود الذي سطّره، وهو لن ينسى التضحيات الكبيرة التي قدّمها على طريق الحرية والكرامة والاستقلال، وسيواصل – بمشيئة الله – جهاده وعطاءه بعزيمةٍ وإرادة لا تعرف للركون طريقًا، فلا زال أمامنا محطاتٌ شائكة، وجولات عديدة مع هذا المحتل البغيض ».

ونوهت الحركة إلى المعركة التي يخوضها الرمز الوطني الكبير خضر عدنان في مواجهة السجان الإسرائيلي، وقوانين وسياسات الاحتلال التعسفية. كما نوهت إلى معاناة الأسيرات، وفي مقدمتهن عميدتهن لينا الجربوني، وشقيقة دربها في المحنة منى قعدان.

ولفت البيان إلى الجهود المباركة والدؤوبة، التي يبذلها مجاهدو المقاومة بكافة مسمياتها، وفي مقدمتهم أبناء سرايا القدس وكتائب القسام، للدفاع عن أبناء شعبنا، وحماية أرضه، والذود عن مقدساته.

وتضرعت الحركة بالدعاء أن يمّن اللهُ على شعبنا بالنصر والتحرير، وأن يكافئ الشهداء على تضحياتهم، وعطائهم من أجل دينهم وقضيتهم، ويكفي أيتامهم، وأن يشفي الجرحى، ويفكَ أغلال وقيود الأحرار والحرائر خلف قضبان القهر والإجرام، وينهي معاناة النازحين الذين دُمرت منازلهم في عدوان الاحتلال على غزة، ومآسي اللاجئين ويعيدهم إلى أرضهم وديارهم بعزة وانتصار.