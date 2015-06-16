تمديد فتح معبر رفح البري ليومي الخميس والجمعة

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا عن تمديد العمل على معبر رفح البري حتى يوم الجمعة القادم وذلك للتسهيل على المواطنين الفلسطينيين العالقين على جانبي المعبر .

وقال نظمي مهنا مدير عام المعابر بناء على الاتصالات المكثفة بين القيادة المصرية والرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدلله فقد قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد العمل على معبر رفح وأصدر أوامره للجهات المختصة بالعمل على ذلك للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة .

وشكر مدير عام المعابر نظمي مهنا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المصرية المختصة على ما يبذلوه من جهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع.

من جهته أعلن ماهر أبو صبحة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة في تغريدة على حسابه الشخصي الفيسبوك عن تمديد العمل في المعبر.

وأوضح، ان السفر للمواطنين سيتوصل بناء على الكشوفات التي تصدرها وزارة الداخلية في غزة.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح السبت الماضي أمام حركة المسافرين لمدة ثلاثة أيام، وأعادت تمديده حتى نهاية الأسبوع.