تعذيب الاحتلال يُفقد أسيرا من الخليل ذاكرته

أكدت عائلة الأسير منصور يوسف محمد الشحاتيت، اليوم الاثنين، أن ابنها منصور (28 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمحكوم بالسجن 18 عاما، فقد الذاكرة بسبب تعرضه للتعذيب القاسي والعزل الانفرادي والضرب من قبل الوحدات الخاصة.

ونقل مركز الأسرى للدراسات عن والدة الأسير في أعقاب زيارة له الاثنين الماضي، أن ابنها يعاني من تقطع الكلام وضعف النظر، وفقدًا للذاكرة لدرجة أنه لم يتعرف عليها، وهو يعانى من اضطرابات وعدم انتظام في دقات القلب، وكسر في الساق، وضيق في التنفس، وهو ما لم تعهده عليه مطلقاً قبل الاعتقال.

من ناحيته حمل الأسير المحرر رأفت حمدونة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الشحاتيت، داعيًا المنظمات الحقوقية والانسانية للضغط على الاحتلال لتقديم العلاجات اللازمة له وعرضه على طاقم طبى مختص لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.