12 ناجيا و442 قتيلا في حادث انقلاب سفينة صينية

قالت وسائل إعلام إن 12 شخصا فقط نجوا من انقلاب سفينة في نهر يانجتسي بالصين في حادث أسفر عن مقتل 442 شخصا في بداية الشهر لتعلن بذلك رقما نهائيا لضحايا الكارثة بعد تضارب الأرقام بين وكالات حكومية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه تم العثور على كل الجثث المفقودة منذ انقلاب السفينة إيسترن ستار خلال عاصفة في الأول من حزيران/ يونيو. وجرى خفض عدد الناجين إلى 12 شخصا بعد أن أعلن من قبل أن 14 شخصا نجوا.

ونقلت شينخوا عن تانغ قوان جون رئيس إدارة شؤون الملاحة لنهر يانجتسي قوله للصحفيين « كررت وكالات حكومية مختلفة أسماء بعض الناجين في عملية الإحصاء مما أدى إلى خطأ في الحساب. »

واعتقلت الشرطة ربان السفينة وكبير مهندسيها لاستجوابهما. ووجد تحقيق مبدئي أن السفينة لم تكن تحمل فوق طاقتها كما كان بها عدد كاف من سترات النجاة.