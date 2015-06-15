ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

12 ناجيا و442 قتيلا في حادث انقلاب سفينة صينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:30 - 15 يونيو 2015
مشاركة

قالت وسائل إعلام إن 12 شخصا فقط نجوا من انقلاب سفينة في نهر يانجتسي بالصين في حادث أسفر عن مقتل 442 شخصا في بداية الشهر لتعلن بذلك رقما نهائيا لضحايا الكارثة بعد تضارب الأرقام بين وكالات حكومية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه تم العثور على كل الجثث المفقودة منذ انقلاب السفينة إيسترن ستار خلال عاصفة في الأول من حزيران/ يونيو. وجرى خفض عدد الناجين إلى 12 شخصا بعد أن أعلن من قبل أن 14 شخصا نجوا.

ونقلت شينخوا عن تانغ قوان جون رئيس إدارة شؤون الملاحة لنهر يانجتسي قوله للصحفيين « كررت وكالات حكومية مختلفة أسماء بعض الناجين في عملية الإحصاء مما أدى إلى خطأ في الحساب. »

واعتقلت الشرطة ربان السفينة وكبير مهندسيها لاستجوابهما. ووجد تحقيق مبدئي أن السفينة لم تكن تحمل فوق طاقتها كما كان بها عدد كاف من سترات النجاة.

متعلقات