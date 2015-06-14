متضامنة إيطالية معتقلة تهدد بالإضراب عن الطعام لمنع ترحيلها

هددت المتضامنة الإيطالية سامانثا كوميزولي المعتقلة منذ يوم الجمعة الماضي، بخوض إضراب عن الطعام رفضا لإبعادها خارج فلسطين من قبل سلطات الاحتلال، التي تحتجزها حاليا في سجن داخل مطار اللد « بن غوريون ».

وذكر مركز « أحرار » للأسرى وحقوق الإنسان انه علم من مصادر مطلعة، ان المتضامنة الإيطالية المعتقلة لدى سلطات الاحتلال أعلنت نيتها خوض إضراب عن الطعام رفضا لسعي الاحتلال لترحيلها خارج فلسطين.

وكان جنود الاحتلال اعتقلوا يوم الجمعة (12-6)سامانثا من على حاجز عسكري، أثناء توجهها للمشاركة في مسيرة سلمية في قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وتم استجوابها والتحقيق معها ميدانيا لمدة ست ساعات قبل ان تنقل الى مركز توقيف وتحقيق « آريئيل » ومنه الى سجن في مطار اللد حيث تحتجز الآن.

وتعمل « سامانثا » في العمل الصحفي وفي توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية بالإضافة لنشاطها في حركة « التضامن من أجل فلسطين حرة » « S.F.P. »، وهي متواجدة في فلسطين منذ أكثر من عام.