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جيش الاحتلال يقر بعقوبات على الجنود الذين قاموا بضرب شاب في الجلزون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:45 - 14 يونيو 2015
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
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بعد التحقيق مع جنود من وحدة كفير و الذي ظهر فيه الجنود يضربون و يشتمون فلسطيني اثناء اعتقاله في الجلزون اثناء مظاهرات وقعت هناك قرر العقيد احتياط اشار بن لولو عقاب4 من الجنود ,واحد منهم و الذي شتم الفلسطيني المعتقل عوقب بالحبس 30 يوم , و 2 منهم عوقبوا بالاحتجاز لمدة 28 يوم مع وقف التنفيذ , و قائد الجنود تم توبيخه .
و قد قرر الجيش عدم تحويل الجنود الى التحقيق في الشرطة العسكرية و بالتالي فتح ملف تحقيق جنائي ضدهم و تم الحكم عليهم بمحكمة داخل وحدتهم الناحل الحريدي التي تتبع لها فرقة كفير التي ينتمي لها الجنود .

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