جيش الاحتلال يقر بعقوبات على الجنود الذين قاموا بضرب شاب في الجلزون

بعد التحقيق مع جنود من وحدة كفير و الذي ظهر فيه الجنود يضربون و يشتمون فلسطيني اثناء اعتقاله في الجلزون اثناء مظاهرات وقعت هناك قرر العقيد احتياط اشار بن لولو عقاب4 من الجنود ,واحد منهم و الذي شتم الفلسطيني المعتقل عوقب بالحبس 30 يوم , و 2 منهم عوقبوا بالاحتجاز لمدة 28 يوم مع وقف التنفيذ , و قائد الجنود تم توبيخه .

و قد قرر الجيش عدم تحويل الجنود الى التحقيق في الشرطة العسكرية و بالتالي فتح ملف تحقيق جنائي ضدهم و تم الحكم عليهم بمحكمة داخل وحدتهم الناحل الحريدي التي تتبع لها فرقة كفير التي ينتمي لها الجنود .