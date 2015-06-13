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الجهاد تنظم وقفة إسناد للمعتقل خضر عدنان غداً قرب « ايرز »

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:56 - 13 يونيو 2015
عدنان عدنان
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تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين غداً الأحد، وقفة إسناد للمعتقل المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال خضر عدنان، بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضح مصدر مسؤول بالحركة أن الوقفة ستكون في تمام الساعة 10 صباحاً، ويشارك فيها شخصيات فصائلية، وأخرى معنية بقضية الأسرى.

ونوه المصدر إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة النشاطات الداعمة لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الشيخ عدنان لليوم الـ 40 على التوالي، وتشرف عليها كلاً من حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس التي تعنى بقضية الأسرى.

ودعا المصدر ذاته، إلى أوسع مشاركة شعبية في الوقفة، منتقداً اقتصار التمثيل في هكذا فعاليات على عدد من الساسة وبعض الشخصيات والمؤسسات التي تعنى بقضية الأسرى.

 

 

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