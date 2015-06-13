الأسير المجاهد طارق أبو شلوف على موعد مع الحرية غداً

أفادت عائلة الأسير طارق أبو شلوف أن العدو الصهيوني قرر الإفراج غدا الأحد عن ابنها الأسير المجاهد/ طارق سلمي عودة أبو شلوف (30 عاماً)؛ وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة 11 عاماً، أمضاها متنقلاً في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير طارق أبو شلوف هو أعزب من منطقة المغراقة وسط القطاع ولد بتاريخ 7/05/1985، وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت باعتقاله من منزله بتاريخ 15/06/2004م، وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 11 عاماً، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وقد ألف الأسير من داخل السجن كتاب (في رحاب الجوع المقدس، ملحمة الكرامة 2012).