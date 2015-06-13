الأسيرة العيساوي تتضامن مع المضرب عدنان

وجهت الأسيرة المقدسية شيرين العيساوي المعتقلة في زنازين سجن الرملة رسالة إلى الأسير المضرب عن الطعام لليوم 40 على التوالي خضر عدنان أكدت فيها على تضامنها مع الشيخ وخوضهما معركة الكرامة لمدة يومين من كل أسبوع.

جاء ذلك خلال رسالة وصلت إذاعة الأسرى نسخة عنها اليوم السبت.

وهذا نص الرسالة كما وردنا :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,

أما بعد ,,,

أكتب هذه الرسالة من زنزانتي الانفرادية « سجن الرملة » موجه للشيخ : خضر عدنان « أبا عبد الرحمن »

أخي لا أملك الكثير لأقدمه لك في معركتك الصادقة المحقة ضد الظلم والطغيان ولكن ارتأيت أن أتضامن معك بالإضراب , يومين من كل أسبوع تضامناً ووفاءً لأخ مجاهد يقود معركة الحرية, لأكون اليوم جنديا في جيش هو أنت.

وأتوجه / للوالد « أبو محمد » وأقول له سمعت مناشدتك عبر الإذاعات والفضائيات ومؤسسات حقوق الإنسان. وأقول عذرا منك « أبا محمد » حيا أسمعت لو ناديت ولكن « لا حياة لمن تنادي » وأخيرا ليس لنا إلا الله وأبناء شعبنا العظيم الذي لم ولن يخذل الأسرى.

أختك في الله المحامية

شيرين العيساوي

13-06-2015م