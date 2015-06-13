بعد مطالبة باعتقاله.. السيسي يلغي زيارته لجنوب إفريقيا

ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركته في القمة الأفريقية واجتماعات دول نيباد المقررة الأحد في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا رسمياً من السلطات هناك القبض على السيسي، حال وصوله إلى البلاد، بزعم ارتكابه جرائم حرب.

وقال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، لبي بي سي إن السيسي « فضل البقاء في مصر لمتابعة الأوضاع الداخلية في البلاد ».

وكان مجلس الوزراء المصري قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سوف يرأس وفد مصر إلى القمة الإفريقية.

ونقلت صحيفة « المصري اليوم » الخاصة الجمعة عمن وصفته بمصدر مطلع قوله إن السيسي ألغى زيارته إلى جوهانسبرغ « لاعتبارات أمنية بالإضافة إلى ضعف التمثيل في القمة الإفريقية ».

وكان مقررا أن يرأس السيسي أيضا وفد مصر في اجتماعات مجموعة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية جنوب أفريقيا « نيباد »، في جوهانسبرغ.

وأعلن اتحاد المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا أنه تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الشرطة وجهاز النيابة العامة ووزارة العدل في البلاد للقبض على السيسي في حالة وجوده في جوهانسبرغ.

وتقدم الاتحاد بالوثائق « التي تدل على ضلوع السيسي في جرائم حرب للنيابة العامة والشرطة في جنوب أفريقيا »، حسبما قال يوشا طيوب، عضو الاتحاد لبي بي سي.

وتعهد طيوب بأنه حال رفض الطلب، سوف يلجأ الاتحاد إلى محكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس المصري.