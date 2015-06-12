لافي رئيس بعثة الوطني: ننتظر السعوديين بالقدس في 13 أكتوبر

أعلن يوسف لافي، رئيس بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، أن الاتحاد الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في اللعب على أرضه في مباراة الإياب أمام المنتخب السعودي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

وقال لافي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاقية الودية بين الاتحادين السعودي والفلسطيني نصت على أن تقام مباراة الذهاب في السعودية وتحديدا في مدينة الدمام، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بين القدس ورام الله.

وشدد على أن الاتحاد الدولي (فيفا) يدعم الاتحاد الفلسطيني في هذا التوجه بصفته اتحادا له الحق في أن يلعب منتخبه على أرضه ما دام مسموحا له استضافة المباريات الدولية، مشددا على أنهم ينتظرون المنتخب السعودي لخوض مباراة الإياب في 13 أكتوبر (تشرين الأول) على ملعب الشهيد الحسيني.

وبين أن اللعب في فلسطين دعم للشعب الفلسطيني، خصوصا أن المنتخب السعودي من المنتخبات الكبيرة في آسيا ويحظى بجماهيرية كبيرة في فلسطين، وأن «الحضور إلى الأراضي الفلسطيني لا يمكن اعتباره دعما (للسجان الإسرائيلي)، بل للسجين الفلسطيني الذي يريد الإسرائيليون أن يجعلوه سجينا في أرضه ويمنع منه - - حتى زيارة الأشقاء».

وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات مكتوبة بين الاتحاديين السعودي والفلسطيني في هذا الخصوص، «ولكن يمكن القول إن هناك اتفاقية شفهية في هذا الجانب».

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الفلسطيني أن المنتخب الإماراتي سيحضر للأراضي الفلسطينية؛ «حيث إن هناك اتفاقا ضمنيا بهذا الشأن، خصوصا أن الفئات السنية في المنتخبات الإماراتية تقع كذلك مع المنتخبات الفلسطينية في التصفيات الآسيوية، وهذا ما سيؤكد حضور الأشقاء الإماراتيين كما سبق أن حضروا في مناسبات سابقة».