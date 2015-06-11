لا ممثل للجنة الرباعية بعد اليوم

كشف مبعوثو الرباعية الدولية في اجتماعهم الاخير انه لن يكون هناك بعد اليوم ممثلا للجنة الرباعية ، وذلك بعد ان قرر توني بلير التنحي عن منصبه كممثل للجنة الرباعية بعد سنوات عديدة توليه هذا المنصب.

وقال مبعوثو الرباعية في بيانهم « : لن يكون هناك بعد اليوم ممثلاً للجنة الرباعية. وسيتم تغيير اسم »مكتب ممثل الرباعية OQR« إلى »مكتب الرباعية OQ« .

وستتم إدارة المكتب وتسييره من قبل شخصين يحظيان بالتقدير الكبير. وهما كيتو دو بور، والذي انضم للمكتب في كانون ثاني من هذا العام 2015 كرئيس للبعثة، وساندرا واينبيرغ، والتي انضمت للمكتب في تموز من العام الماضي 2014 ستكون نائبةً لرئيس البعثة ».

واضاف البيان انه لن يمس الدور المناط بمكتب الرباعية أي تغيير، حيث سيبقى التركيز قائماً على التطوير الاقتصادي والمؤسساتي في الأرض الفلسطينية، عبر معالجة الأمور المتعلقة بتمكين وتقوية الاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني، سيادة القانون وحرية الحركة والتنقل.

وسيعمل مكتب الرباعية بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الذين يقومون بتطبيق برامج الدعم التقني في الأرض الفلسطينية، بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف. وفي هذا الإطار، سيلعب مكتب الرباعية دوراً مهماً في تحقيق خطوات ملموسة على الأرض تهدف إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحافظ على إمكانية حل الدولتين. قال البيان .