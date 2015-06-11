« مجلس الإفتاء الفلسطيني » يدعو لمساندة الأسرى المضربين

حمّل « مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى »، سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وخاصة المضربين عن الطعام.

ودعا المجلس اليوم الخميس (11|6)، إلى توسيع نطاق المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين، حيث « أنهم يحاربون بأمعائهم الخاوية ظلم السجّان وقهره »، على حد تعبيره.

وبيّن أن « دعم هذه الفئة المناضلة وعدم نسيانها والوقوف إلى جانب تضحياتها، هو واجب علينا وحق لها »، مؤكداً على ضرورة العمل على رفع الظلم عن الأسرى حتى يتم تحريرهم وتمتعهم بحقوقهم الإنسانية.

واستنكر المجلس، الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتم اقتحامه يومياً من قبل المستوطنين وأفراد الجيش والمخابرات الإسرائيلية.