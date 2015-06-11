الاحتلال يطلق اليوم سراح الاسير سامر بنى شمسه بعد 9 سنوات من الاعتقال

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بانه من المقرر ان تطلق سلطات الاحتلال اليوم الخميس سراح الأسير البطل« سامر حكم بني شمسة » من بلدة بيتا قضاء نابلس بعد قضاء فترة محكوميته البالغة 9 سنوات داخل سجون الاحتلال . والذي سيتنفس رائحة الحرية غدأ .

وأشار المركز إلى ان الاحتلال كان قد اعتقل الاسير « بنى شمسه » فى 12/6/2006 .بتهمه انتمائه لحركة فتح وتنفيذ فعاليات عسكرية ضد الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات ، امضاها كاملة ويطلق سراحه اليوم .

وتعرض الاسير « بنى شمسه » خلال سنوات اعتقاله الى العديد من العقوبات من قبل ادارة السجون ، وحرم من الزيارة اكثر من مرة ، وتنقل بين معظم السجون .

ويستعد ذويه واحبائه في بلده بيتا منذ ايام للتجهيز لاستقباله ، حيث من المتوقع ان يصل البلدة بعد ظهر اليوم حيث تقام له خيمة استقبال كبيرة .