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الاحتلال يطلق اليوم سراح الاسير سامر بنى شمسه بعد 9 سنوات من الاعتقال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 05:48 - 11 يونيو 2015
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أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بانه من المقرر ان تطلق سلطات الاحتلال اليوم الخميس سراح الأسير  البطل« سامر حكم بني شمسة » من  بلدة بيتا  قضاء نابلس بعد قضاء فترة محكوميته البالغة  9 سنوات داخل سجون الاحتلال . والذي سيتنفس رائحة الحرية غدأ .

وأشار المركز إلى ان الاحتلال كان  قد اعتقل الاسير « بنى شمسه » فى 12/6/2006 .بتهمه انتمائه لحركة فتح وتنفيذ فعاليات عسكرية ضد الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات ، امضاها كاملة ويطلق سراحه اليوم .

وتعرض الاسير « بنى شمسه » خلال سنوات اعتقاله الى العديد من العقوبات من قبل ادارة السجون ، وحرم من الزيارة اكثر من مرة ، وتنقل بين معظم السجون .

ويستعد ذويه واحبائه في بلده بيتا منذ ايام للتجهيز لاستقباله ، حيث من المتوقع ان يصل البلدة بعد ظهر اليوم حيث تقام له خيمة استقبال كبيرة .

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