الأسير المريض إياس الرفاعي يخضع لعملية بمشفى سوروكا

أكدت عائلة الأسير المريض إياس عبد حمدان الرفاعي (32 عاماً)؛ أن نجلها خضع لعملية منظار في مشفى سوروكا بئر السبع؛ للتعرف على أسباب النزيف الحاد الذي أصيب به خلال الأيام الماضية. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع مؤسسة « مهجة القدس » مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت العائلة أن الوضع الصحي لنجلهم إياس جد خطير؛ حيث يعاني منذ أيام من نزيف حاد، وكانت العائلة قد ناشدت قبل ثلاثة أيام بنقله فورا لمشفى سوروكا للتعرف على أسباب النزيف الحاد، وهذا ما تم فعلا اليوم، حيث خضع لعملية منظار وأخذ خزعة من الورم في الأمعاء الغليظة؛ للتعرف على أسباب الورم.

وأضافت العائلة إن نجلهم الأسير المريض إياس يعاني من مرض الكرونز، وهو عبارة التهاب مزمن للأمعاء؛ حيث يصيب أنسجة الجهاز الهضمي بجميع طبقاته، وقد يصل لفتحة الشرج والأمعاء الدقيقة.

وهذا المرض « الكرونز » يعمل على إفراز مواد سامة تتسبب بالتهابات حادة في شتى أنحاء الجسم، مما يهدد حياة الأسير الرفاعي ويعرضها للخطر، وهو بحاجة ماسة للعلاج الفوري في ظل تقاعس إدارة مصلحة السجون الصهيونية عن علاجه مما يهدد حياته، حيث إن المريض المصاب بمرض الكرونز بحاجة إلى العلاج بالكورتيزون والمضادات الحيوية والإبر والعقاقير البيولوجية التي يمكنها تغيير مسار المرض وسلوكه والسيطرة عليه في مرحلة مبكرة من اكتشاف المرض.

وفي الاتصال الهاتفي مع « مهجة القدس »؛ ناشد والد الأسير المريض إياس الرفاعي مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري والضغط على الاحتلال من أجل الاهتمام بعلاج ابنها الذي لم يصرف له خلال الفترة الماضية سوى بعض المسكنات، في ظل غياب حقيقي لأي علاج جذري لحالته الصحية، والأمراض التي يعاني منها.

ولاسيما مع استمرار النزيف الحاد في الأمعاء، والذي يعاني منه نجله خلال الأيام الماضية، مما يهدد حياته، لاسيما أن أطباء إدارة مصلحة السجون الصهيونية أخبروا نجله في وقت سابق أن إصابته بنزيف في الأمعاء يعرض حياته للخطر.

جدير بالذكر أن الأسير إياس الرفاعي من قرية كفر عين قضاء رام الله، ولد بتاريخ 09/09/1983، وهو أعزب، واعتقل من قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 14/08/2006، وصدر بحقه حكم بالسجن 11 عاما، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال م​​قاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

في سياق آخر، دعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ للمشاركة في أداء صلاة الجمعة القادمة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، وذلك نصرة للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.