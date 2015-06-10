مزاد علني لملصقات نادرة من الحرب العالمية الأولى

قالت دار غيرنسي للمزادات أمس الثلاثاء إن تشكيلة من نحو ألفي ملصق تعود إلى عهد الحرب العالمية الأولى والتي تُعد من أروع الملصقات، ستُعرض للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الشهر.

وتضم التشكيلة التي جمعها جندي أميركي على مدار أكثر من عشر سنوات ملصقا شهيرا للعم سام بطلّته الصارمة وقبعته المعروفة وهو يشير بإصبعه إلى كلمات تقول « أريدك للجيش الأميركي ».

ويظهر ملصق وطني آخر العلم الأميركي وعمالا مع عبارة تقول « العمل الجماعي يكسب »، وتظهر في ملصق ثالث نساء فرنسيات يعملن في مغسلة للملابس مع عبارة تقول « أربع سنوات من القتال ».

وقال رئيس غيرنسي للمزادات أرلان إتينغر « إنها أفضل تشكيلة في العالم، ويبدو من أول وهلة أنها أُعدت لتكون المجموعة الأكثر شمولا من الملصقات للعديد من الجنسيات المختلفة التي تتعلق بمشاركتها في الحرب العالمية الأولى ».

ومن المتوقع أن يدر كل ملصق عائدا ماديا بين مئتي دولار وخمسة آلاف دولار، في المزاد الذي سيقام عبر الإنترنت في 30 يونيو/حزيران وأول يوليو/تموز.

وكان إدوارد مكراهون المولود في بروكلين قد بدأ جمع التشكيلة بعدما التحق بالجيش الفرنسي قبل عامين من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في 1917.

واستهوته الملصقات الملونة والمحفورة التي تحث المواطنين على دعم الحرب وواصل جمعها بعد انضمامه إلى القوات المسلحة الأميركية.

ونحو نصف الملصقات من الولايات المتحدة بينما حملت ملصقات أخرى عبارات بلغات عدة من أكثر من 15 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا وكوبا والصين.

ومعظم الملصقات من عمل مشاهير الرسامين مثل جي. سي لينديكر، وهاوارد تشاندلر كريستي وهي من بين النسخ القليلة المعروف وجودها.

وحين وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، خصص مكراهون وقته كاملا لزيادة التشكيلة وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين بدأ في عرضها. ويقوم ورثته الآن ببيعها.