بلدية دير البلح تفتتح مشاريع تطويرية بأكثر من 820 ألاف دولار

افتتحت بلدية بلدة دير البلح وسط قطاع غزة مشاريع خدماتية لسكان المدينة بتمويل من مؤسسات داعمة.

وقال رئيس البلدية سعيد نصار أن البلدية تعمل بكل طاقمها لتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين في ظل هذا الحصار الخانق الذي يعانيه أبناء شعبنا، منوهًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت ما يزيد عن 820 الاف دولار.

وأضاف: "نسعى جاهدين إلى تنفيذ أكبر عدد من المشاريع التطويرية لمرافق المياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل الطرق والمنتزهات، التي من شأنها أن تساهم في المحافظة على جودة البيئة وتسهيل تنقل وحركة المواطنين في البلدة.

ودعا نصار كافة المؤسسات الدولية المانحة إلى تقديم المساعدة والتمويل للمشاريع التي وضعتها البلدية كي تقوم بتنفيذها بأسرع وقت وخصوصاً مشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي.

ومن أبرز المشاريع التي قامت بها البلدية في الفترة الأخيرة، تأهيل شارع الشهداء الرئيس شرقي المدينة وافتتاح حديقة أطفال على شاطئ البحر، وحديقة الأطفال بحي البصة إضافة إلى إعادة تطوير البنية التحتية لعدة مناطق.