اليوم : إضراب تضامني عالمي مع الشيخ عدنان الذي يدخل يومه ال37 في معركته

يواصل الشيخ خضر عدنان لليوم الـ37 على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على اعتقاله الإداري وسط دعوات لإضراب عالمي اليوم من الساعة التاسعة وحتى السادسة مساءً .

وقد حذرت مؤسسة مهجة القدس من خطورة الوضع الصحي للأسير عدنان؛ محملة سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته؛ مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى؛ وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الشيخ عدنان في الحرية والكرامة الإنسانية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.

وقد نقلت إدارة مصلحة السجون الصهيونية الشيخ عدنان من مشفى الرملة إلى قسم الطوارئ بمشفى صرفند « آساف هروفيه » رغما عنه؛ وفي حالة صحية صعبة.

وأفادت المؤسسة أن إدارة مصلحة السجون تحتجز الشيخ عدنان في المشفى بظروف لا إنسانية؛ فتواصل تقييد احدى قدميه واحدى يديه في السرير؛ غير آبهة بحالته الصحية المتدهورة؛ حيث يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ويرفض تناول أي شكل من أشكال الفيتامينات أو المدعمات؛ كما يرفض إجراء الفحوصات الطبية؛ ولا يتناول إلا الماء فقط دون ملح أو سكر؛ كذلك كان يرفض نقله لمشفى مدني؛ إلا أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلته بإجراء تعسفي رغما عنه.

يذكر أن الأسير عدنان وهو من بلدة عرابة أب لستة أطفال، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 08/07/2014م وحولته للاعتقال الإداري؛ وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في 5/5/2015، ويعد هذا اعتقاله العاشر في سجون الاحتلال.

من جانبها دعت لجنة الدفاع عن المعتقل خضر عدنان امس الثلاثاء النخب وقيادات القوى الوطنية والإسلامية والإعلاميين ومخيمات اللجوء الفلسطيني في الشتات والجاليات العربية والفلسطينية بإعلان الإضراب عن الطعام ليوم واحد في مقرات الصليب الأحمر الدولي وأمام السفارات ، وذلك يوم اليوم الأربعاء 10/6/2015 من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءاً تضامناً مع المعتقل المضرب عن الطعام خضر عدنان الذي وصل لليوم السابعة والثلاثين على التوالي في إضرابه بلا مدعمات احتجاجاً على اعتقاله الإداري استناداً لقانون الطوارئ بلا لائحة اتهام وبملف سري.

وأكدت اللجنة أن عدداً من المتضامنين والنخب الفلسطينية سيضربون عن الطعام في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة إسناداً لخطوته ودعماً لمطلبه ، ودعت اللجنة الإعلاميين بتغطية الفعالية والمشاركة فيها.

وطالبت لجنة الدفاع عن المعتقل عدنان كل أحرار وشرفاء العالم بالانضمام لجهود اللجنة عربياً ودولياً ، وتكثيف الجهود والضغط على « إسرائيل » للإفراج عنه، كونه يحمل قضية إنسانية.