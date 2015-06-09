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ضابط « اسرائيلي »: الوضع في سوريا يمكن ان ينقلب ضدنا في أي لحظة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:53 - 09 يونيو 2015
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 قال ما يسمى بــ « قائد المنطقة الشمالية »  بجيش الاحتلال  متطرقاً للوضع في سوريا:« علينا ان لا نبني على الوضع المؤقت حيث تقاتل التنظيمات بعضها البعض ».

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عنه قوله خلال مراسم احياء ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال حرب لبنان: « علينا ان نعد جيشنا ليوم ما تحدث فيه تطورات على حدودنا الشمالية والشرقية،  فالجبهة الشمالية مرت بمحلة ردكالية  والغايات تكن بها مخاطر ».

و أضاف: « الحدود مع سوريا اصبحت ساحة لتنفيذ العمليات  ضد اسرائيل والعدو يستمر في تعاظم قوته متسلحا بالصواريخ  وايران تزيد من وجودها  فهي تمد اعدائنا بالسلاح ».

و بحسب أقواله، فإن الوضع يمكن ان يتغير مرة واحدة في اي وقت.

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