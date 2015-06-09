ضابط « اسرائيلي »: الوضع في سوريا يمكن ان ينقلب ضدنا في أي لحظة

قال ما يسمى بــ « قائد المنطقة الشمالية » بجيش الاحتلال متطرقاً للوضع في سوريا:« علينا ان لا نبني على الوضع المؤقت حيث تقاتل التنظيمات بعضها البعض ».

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عنه قوله خلال مراسم احياء ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال حرب لبنان: « علينا ان نعد جيشنا ليوم ما تحدث فيه تطورات على حدودنا الشمالية والشرقية، فالجبهة الشمالية مرت بمحلة ردكالية والغايات تكن بها مخاطر ».

و أضاف: « الحدود مع سوريا اصبحت ساحة لتنفيذ العمليات ضد اسرائيل والعدو يستمر في تعاظم قوته متسلحا بالصواريخ وايران تزيد من وجودها فهي تمد اعدائنا بالسلاح ».

و بحسب أقواله، فإن الوضع يمكن ان يتغير مرة واحدة في اي وقت.