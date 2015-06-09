رسميا | ألفيس يمدد تعاقده مع برشلونة حتى عام 2017

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بطل ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على موقعه الرسمي الثلاثاء عن تجديد عقد البرازيلي دانييل ألفيس ظهير أيمن الفريق.

وأشار النادي الكتالوني إلى أن ألفيس الذي ينتهي عقده يوم 30 يونيو الحالي، وافق على العرض الذي قدمته إدارة النادي بتجديد عقده لمدة عامين ينتهي في صيف 2017، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأنهى نادي برشلونة بهذه الخطوة حالة من الجدل الشديد حول مستقبل اللاعب البرازيلي، الذي ربطته تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى أندية أخرى مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وإيه سي ميلان الإيطالي.

ويعد ألفيس أحد الركائز الأساسية للبارسا منذ انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني صيف 2008 قادماً من نادي إشبيلية، ليساهم في فوز الفريق بالسداسية في أول مواسمه داخل جدران قلعة « البلوجرانا »، ويسعى اللاعب البرازيلي لتكرار هذا الإنجاز هذا العام بعد تجديد عقده.