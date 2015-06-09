ليبرمان: المواجهة المقبلة مع غزة ستكون الصيف القادم

قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب « إسرائيل بيتنا » خلال جلسة لكتلته لبحث مسألة سقوط الصواريخ على جنوب الكيان: « لم يمر عام على عملية الجرف الصامد ولكن هناك فقدان مطلق لقوة الردع، عندما يتحدث رئيس الوزراء ووزير الأمن عن قوة الردع الإسرائيلية غير الموجودة، الهدوء ليس نتيجة الردع، نحن نشتري الهدوء بثمن باهظ وهو إعادة تأهيل الإرهاب ».

و زعم ليبرمان: « قوة حماس تزداد، فهم يعملون 7 ايام في الأسبوع و24 ساعة يوميا لبناء الأنفاق ويقومون بصناعة صواريخ قاتلة، كما وأن المواجهة القادمة ستكون في الصيف القادم حيث سيكون لحماس صواريخ كثيرة وأدوات جديدة ووسائل لم تكن في الحرب الأخيرة على القطاع ».

وتابع ليبرمان « الحكومة الجديدة لن تصمد حتى نهاية العام، حيث ستحلّ الحكومة قبل عام 2015 ».