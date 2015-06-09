يعلون يهدد حماس بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

هدد وزير الجيش « الاسرائيلي » موشية يعلون بالعودة لعمليات الاغتيال ضد نشطاء المقاومة في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ المتكررة نحو « إسرائيل ».

وقال قال يعلون :« إننا لن نلتزم الصمت إزاء ظاهرة إطلاق الصواريخ المتكررة نحونا من قبل قطاع غزة، بل إننا سنرد بقوة ضد من يقفون خلف إطلاقها. مضيفاً: » من يتحدانا فدمه مهدور« .

واضاف يعلون قائلا » ان اطلاق الصواريخ من غزة قبل ايام نحو مدن جنوبي اسرائيل يبرز كم هو الوضع معقد في التعامل مع قطاع غزة، موضحاً أن قطاع غزة كيان عدائي يحكمه تنظيم ارهابي قاتل وهي « حماس »، والأخيرة تواجه تحدي من قبل عصابات إرهابية مصنفه مع الجهاد العالمي.

وأوضح، أنه إزاء هذا الوضع فإسرائيل تستخدم سياسة حازمة ومدروسة، مشيراً إلى أنه خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة وجه الجيش « الاسرائيلي » ضربة قوية للمنظمات الفلسطينية في غزة. وأكد أن إسرائيل لن تتردد في استخدام رد عسكري وبكل القوة في المستقبل.

ووجه يعلون رسالة شفهية للمنظمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، قائلا « لن نسمح لأي كان أن يشوش حياتنا ولن نحتمل اطلاق صواريخ نحو مدن »إسرائيل"، ولا أحد يختبر قوتنا ففي الصيف الماضي فقط وجهنا لتلك المنظمات ضربات لم يسبق لها مثيل ولن نسكت على من يريد ان يتحدانا.