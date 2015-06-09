هيئة شؤون الأسرى تستنكر تهديد النائبة جرار بالعزل

استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، « الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية » التي تتعرض لها النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، من قبل إدارة سجون الاحتلال وشرطة السجن، خصوصا أثناء نقلها وإعادتها إلى محكمة عوفر العسكرية.

وأوضح قراقع أن النائب جرار وبعد إنتهاء جلسة محاكمتها بتاريخ 21-5-2105 ونقلها إلى سجن « الشارون »، قام ضباط وشرطة « عوفر » بتهديدها بشكل علني بمعاقبتها بالعزل، تحت ادعاء انه تم إدلاء تصريح لوسائل الإعلام بالمحكمة.

وأضاف قراقع « لقد أنكرت خالدة ونفت ما نسب إليها من قبل الضباط، وأخبرتهم انهم هم الذين أدخلوا وسائل الإعلام للمحكمة، وإنها لم تتكلم معهم ».

وأكد قراقع أن هذه الممارسات « تدل على تفاهة هذه المحاكم الموجهة من قبل أجهزة المخابرات والشاباك، خصوصا وانه منذ إعتقال النائب جرار لم تقدم المحكمة أي تهم حقيقية يمكن من خلالها إصدار حكم بحقها ».

وأشار قراقع إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في سجونه 25 أسيرة، حيث يمارس بحقهن كل أشكال الحقد والعنصرية، وينتهك حقوقهن بشكل يومي، ولا يوجد أي خصوصية في التعامل معهن، ويعشن أوضاعا حياتية صعبة.