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يستمر يومان.. مؤتمر دولي في روما تضامنا مع الأسرى

  • فلسطين اليوم
  • 08:06 - 09 يونيو 2015
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه من المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي القانوني الأوروبي للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، في العاصمة الإيطالية روما.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الدعوة جاءت من الهيئة الإدارية للجاليات الفلسطينية في أوروبا، وبمشاركة سفيرة فلسطين في ايطاليا مي كيلة، ورئيس الهيئة عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

وقال قراقع 'إن المؤتمر سيركز على الأبعاد القانونية لقضية الأسرى، من حيث انتهاكات « إسرائيل » للمعايير الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع، وآليات تفعيل الأدوات القانونية لحماية الأسرى، خاصة المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر المحامي الدولي 'فوستو جنيللي'، والقانوني الروسي 'اليكساندرو بيردنيكوف'، والمحامي الكولومبي 'الكساندر منيرا'، والمحامي الفرنسي 'ديفرس جيليس'، والمحامي 'ميشيل عبد المسيح'، وغيرهم من الشخصيات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون.

وقال قراقع، إن الفنان الفلسطيني الكبير أحمد قعبور سيحيي أمسية فنية في نهاية المؤتمر، وستكون تضامنية مع الأسرى والأسيرات بسجون الاحتلال.

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