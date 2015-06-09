طائرة بدون طيار لمراقبة الامتحانات في الصين

توصلت الصين لطريقة طريفة لمكافحة الغش بامتحانات الالتحاق بالكليات المرموقة، هي استخدام طائرة من دون طيار مزودة بستة أجنحة دوارة.

وحلقت الطائرة بدون طيار فوق مركزين للامتحانات في مدينة لويانغ، بإقليم هينان وسط الصين، لاستطلاع أي إشارات غير اعتيادية يتم إرسالها إلى أجهزة، ربما تمكن الطلاب من إدخالها إلى قاعات الامتحان.

ولم تلتقط أي إشارات الأحد، أول أيام الامتحانات، حسب الموقع الإلكتروني الإخباري لإقليم هينان.

وقال مسؤول في مكتب مراقبة وتنظيم الإذاعة في لويانغ إن الطائرة بدون طيار، بلغت تكلفتها مئات الآلاف من اليوان (عشرات آلاف الدولارات) وكانت بحجم مضخة وقود عندما فردت أجنحتها، في وقت بدأ أكثر من 9 ملايين طالب بالمرحلة الثانوية امتحاناتهم الأحد.

وعمليات الغش شائعة رغم مخاطرها الكبرى، وتتضمن وسائل الغش بيع الإجابات المفترضة واستئجار ممتحنين بدلاء، واستخدام أجهزة لاسلكية للاتصال خلال الامتحان.

وقالت وزارة التعليم، السبت، إنها اعتقلت 23 شخصا منذ أواخر مايو بسبب محاولات لتدبير عمليات غش، ووفقا للقانون فإن ضبط الطلاب وهم يمارسون الغش يمكن أن يحرمهم من الامتحان لمدة تصل إلى 3 أعوام متتالية.