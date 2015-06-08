رسميا .. « أهلي الخليل » يتعاقد مع لاعبين من قطاع غزة

كشف نادي أهلي الخليل عن تعاقده مع لاعبين من قطاع غزة، وهما محمود وادي من اتحاد خانيونس ومحمد صالح من غزة الرياضي رسميا, وذلك استعدادا للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل بدوري المحترفين الفلسطيني.

ويسعى بطل كأس الضفة « أهلي الخليل » لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، استعداد لنهائي كأس فلسطين، والذي سيتيح للفريق المشاركة في بطولة كأس الإتحاد الإسيوي برفقة بطل دوري المحترفين شباب الضاهرية.

وفي حال حصل اللاعبان على تصريح دخول للمحافظات الشمالية خلال الأسابيع المقبلة, يتوقع مشاركتهما مع الفريق في اللقاء المهم الذي سيجمعه بنادي إتحاد الشجاعية « بطل كأس غزة »، لتحديد هوية بطل كأس فلسطين.