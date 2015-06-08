بيت لحم: إصابة عامل بجراح خطيرة جراء اعتداء قوات الإحتلال عليه

أصيب مساء اليوم الاثنين، العامل سامر مصباح طبنجة (45 عاما)، من قرية قطنة في محافظة رام الله والبيرة بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه قرب قرية وادي فوكين غرب بيت لحم .

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر فرع بيت لحم محمد عوض، بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، حيث أصيب بكسور في يديه الاثنتين وضربة حادة على الرأس وجروح عميقة في منطقة الرجل اليمنى.

وقال المصاب إنه كان متوجها الى مكان عمله في أراضي 48، ولدى وصوله قرب قرية وادي فوكين وتحديدا في منطقة مستوطنة ' تسور هداسا'، انقض عليه مجموعة من جنود الاحتلال وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته ونقله من قبل المواطنين إلى المستشفى.