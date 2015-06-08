حزب العدالة والتنمية التركي في الصدارة لكنه يخسر أغلبيته

تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات التشريعية، الأحد، لكنه خسر الغالبية المطلقة التي يملكها في البرلمان التركي منذ 13 عاما.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 40.71 في المائة من الأصوات وهي نسبة قد تجعله يواجه صعوبات لتشكيل الحكومة بمفرده.

في المقابل، تجاوز حزب الشعوب الديموقراطي الكردي عتبة عشرة في المائة من الأصوات ما يتيح له دخول البرلمان، وفق النتائج نفسها التي شملت نحو 99 في المائة من الأصوات التي تم فرزها وأعلنتها التلفزيونات التركية.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أفادت بأن الحزب ربما يضطر لتشكيل حكومة أقلية وأن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.

وحسب النتائج الأولية، نال حزب العدالة والتنمية 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية 82 مقعدا،فيما حصد حزب الشعوب الديمقراطي 78 مقعدا، من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة مساء اليوم ، حيث توجه حوالي 53 مليون تركي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تنافس فيها 20 حزبا، على رأسهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي، إضافة إلى 165 مرشحا مستقلا.