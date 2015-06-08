الطقس: الحرارة مرتفعة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اليوم وغدا، خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.

وتوقعت الأرصاد أن يطون الجو اليوم الاثنين، حاراً وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يبقى الجو غدا الثلاثاء، حاراً وجافا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.