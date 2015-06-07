فافرينكا يصعق دجوكوفيتش برولان غاروس

خالف السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثامن عالميا, التوقعات, بعدما أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس « رولان غاروس », عقب فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول (3-1) في النهائي.

ورغم أن دجوكوفيتش فاز في المجموعة الأولى (6-4), إلا أن فافرينكا انتفض وحقق الانتصار في المجموعات الثلاثة التالية (4-6), و(3-6), و(4-6).

وتعدّ الهزيمة هي الثالثة لدجوكوفيتش في ثلاث مباريات نهائية في « رولان غاروس », بينما أحرز فافرينكا لقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعدما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.