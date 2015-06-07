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فافرينكا يصعق دجوكوفيتش برولان غاروس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:59 - 07 يونيو 2015
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خالف السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثامن عالميا, التوقعات, بعدما أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس « رولان غاروس », عقب فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول (3-1) في النهائي.

ورغم أن دجوكوفيتش فاز في المجموعة الأولى (6-4), إلا أن فافرينكا انتفض وحقق الانتصار في المجموعات الثلاثة التالية (4-6), و(3-6), و(4-6).

وتعدّ الهزيمة هي الثالثة لدجوكوفيتش في ثلاث مباريات نهائية في « رولان غاروس », بينما أحرز فافرينكا لقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعدما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

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