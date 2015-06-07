تركيا: تقدم العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية في تركيا تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فرز معظم أصوات الناخبين، بينما رجحت النتائج أن يتمكن حزب الشعوب الديمقراطي الممثل للأكراد من دخول البرلمان بتخطيه حاجز الـ10%.

وبلغت نسبة الأصوات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية نحو 44% بعد فرز أكثر من سبعين بالمئة من أصوات الناخبين.

وأشارت النتائج إلى تخطي حزب الشعوب الديمقراطي الممثل للأكراد عتبة الـ10% اللازمة لدخول البرلمان، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على نحو 24%، وفاز حزب الحركة القومية بنحو 17%.

وكان رئيس الوزراء التركي رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داود أوغلو قد اشاد بالعملية الديمقراطية في تركيا، مؤكدا أن اليوم هو يوم مصيري في تاريخ بلاده.