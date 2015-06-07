أبو مرزوق يطالب مصر باستئناف دورها في الملف الفلسطيني

أعرب الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » عن أمله أن تستأنف مصر دورها في الملف الفلسطيني، وخاصة ملفي المصالحة والمفاوضات غير المباشرة والتي بدأت أثناء الحرب وتوقفت عند انتهائها، وذلك بعد إلغاء محكمة مصرية حكمها السابق على الحركة باعتبارها « تنظيمًا إرهابيًا ».

وقال أبو مرزوق في تصريح له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك »: حركة حماس: حركة تحرر وطني، ملتزمة بمصالح شعبها، لم تمارس الإرهاب يوما، ولم تتخطى بعملها المقاوم حدود وطنها.

وأكد أبو مرزوق، أن حركته سعت بكل طاقتها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، ولكن حال دون ذلك الإعلام والقضاء، حتى كان موقف الحكومة المصرية بالإستئناف الأخير، والحكم الذي صدر بإلغاء الحكم السابق باعتبار حماس منظمة « ارهابية ».

وتابع: نريد أن يكون صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وعليه قدرنا هذا الحكم إيجابيا، ونرجو أن تستأنف مصر دورها المعهود في الملف الفلسطيني، وخاصة ملفي المصالحة، المصالحة والمفاوضات غير المباشرة والتي بدأت أثناء الحرب وتوقفت عند انتهائها.

وقضت محكمة « الأمور المستعجلة » المصرية السبت (6|6)، بإلغاء حكم اعتبار حركة المقاومة « حماس » منظمة « إرهابية ».