الاحتلال يعتقل طبيبة من مدينة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » فجر اليوم الأحد، طبيبة فلسطينية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام منزل عائلتها وتفتيشه والعبث بمحتوياتها.

وأفاد المواطن وليد أبو شرار في تصريحات صحفية، أن الاحتلال اقتحم فجر اليوم الأحد منزلهم في بلدة « دورا » قضاء الخليل واعتقل ابنته الطبيبة صابرين (25 عاماً)، وذلك بعد تفتيش المنزل.

وأوضح أبو شرار بان قوة إسرائيلية مكونة من 25 جندياً اقتحمت المنزل الساعة الثانية فجراً وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته لمدة ساعتين قبل أن تعتقل ابنته الطبيبة وتنقلها لجهة مجهولة.

ويشار إلى أن الطبيبة صابرين أبو شرار تعمل في مستشفى الخليل الحكومي منذ عدة شهور.

ويشار إلى أن الاعتقالات تعتبر سمة يومية في الضفة الغربية المحتلة ليضافوا إلى سبعة آلاف معتقلاً فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال.