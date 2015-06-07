ارتفاع درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً وحاراً نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً وجافاً ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض اخرعلى درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين ايام الاثنين والثلاثاء من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.