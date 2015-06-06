فيديو | برشلونة يفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه

أحرز برشلونة لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على يوفنتوس الإيطالي (3-1) في المباراة النهائية التي جرت السبت 6 يونيو/حزيران، في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وتقدم برشلونة مبكرا عبر إيفان راكيتيتش في الدقيقة 4, قبل أن يتعادل يوفنتوس عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 55.

ولكن لويس سواريز أعاد التقدم مجددا للفريق « الكتالوني » في الدقيقة 68, قبل أن يعزز نيمار دا سيلفا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 97, ليخطف برشلونة لقبه الخامس في مسابقة دوري الأبطال بعد أعوام 1992, و2006, و2009, و2011.

وتوج برشلونة بلقب بطل دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، وأضاف اللقب الأوروبي إلى الثنائية المحلية (كأس ملك إسبانيا، ولقب بطل الليغا)، ليحقق بذلك « ثلاثية ذهبية » أخرى في تاريخه، بعد الأولى في عام 2009 التي حققها تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا.

بينما فشل يوفنتوس في معانقة الكأس الأغلى في أوروبا لأول مرة منذ عام 1986، وتحقيق حلم الثلاثية الأولى له في التاريخ، بعد تتويجه بلقب بطولتي الدوري والكأس في إيطاليا.