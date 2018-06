هناك جانب آخر من الحياة في قطاع غزة، بعيداً عن الأوجاع والموت والدمار، هذا ما كان يدور في فلك وخيال الصحفي الأمريكي أندريه ديكنز الذي التقط مقاطع مميزة للحياة في قطاع غزة، وأظهر الجانب الآخر القادر على الحياة رغم كل شيء، أظهر غزة كما لا يعرفها بعض سكانها.



الفيديو كان ضمن سلسلة يقوم بها الصحفي أندريه وكان تحت اسم



Gaza City Like You've Never Seen Before« »