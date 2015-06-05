تحول في الخطاب الإسرائيلي بشأن النووي الإيراني !!!

في تحول لافت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الاسرائيلي يرى الاتفاق المقبل بين دول « 5 + 1 » وطهران بخصوص الملف النووي يمكن أن يوفر وضوحا حول ما إذا كانت إيران على طريق إنتاج قنبلة ذرية.

ونقلت والسائل الإعلام مقتطفات من تصريحات ضابط إسرائيلي كبير في الجيش خلال لقاء مغلق مع الصحفيين أنه يرى في هذا الاتفاق المزمع إبرامه بحلول الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو/حزيران فوائد أمنية ممكنة تحد من برنامج إيران النووي.

وقال الضابط إن الإجراءات التي تسعى إليها القوى العالمية مثل زيادة التفتيش الدولي على المنشآت النووية الإيرانية وتقليص عمليات تخصيب اليورانيوم « تسمح بالافتراض أن هذا الخطر سيتراجع خلال السنوات القادمة ».

و انطلقت المباحثات بین إیران والولايات المتحدة اليوم علی مستوی مساعدي وزيري خارجیة البلدین فی فیینا لکتابة النص الشامل للاتفاق بشأن النووي الإيراني.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن المباحثات تجري بمشارکة عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني ومجید تخت روانجي، مساعد وزیر الخارجیة الإیرانی ونظیرتهما الأمريكية ویندي شیرمن.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس الخميس على لسان عباس عراقجي أن تقدما كبيرا توصلت إليه الأطراف بما يخص النص النهائي للاتفاق المذكور أعلاه.