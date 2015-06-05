صحيفة إسرائيلية: مسؤولان امريكي وسعودي بحثا سبل التصدي لإيران

كشفت صحيفة « إسرائيل اليوم » الإسرائيلية أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية د. دوري غولد في واشنطن بحث مع المستشار الكبير في الحكومة السعودية د. أنور عشقي، صراع اسرائيل والسعودية ضد ايران في أثناء مؤتمر مجلس العلاقات الخارجية.

وأعرب غولد الذي يترأس المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية عن شكوكه في التزام طهران بالاتفاق الذي سيقيد طموحاتها النووية، خاصة وأن إيران تتطلع لأن تكون مكانة دولة عظمى اقليمية.

أما عشقي، الذي يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية والقانونية في الشرق الأوسط، فركز على عرض الجهود التآمرية الإيرانية في المجال العربي. وادعى أن أعمال الإرهاب في المنطقة كلها تأتي بالهام إيراني ، بما في ذلك إيقاع الأذى بمواطنين أمريكيين في السعودية وفي بيروت. داعياً إلى تشكيل قوة عربية مسلحة تقف في مواجهة المساعي الإيرانية في المناطق المختلفة.