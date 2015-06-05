هنية: قطر تحدت ضغوط إقليمية ودولية لوقوفها إلى جانب الفلسطينيين

قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس »، مساء أمس الخميس، إنَّ قطر تحتضن القضية الفلسطينية وتحدَّت ضغوط إقليمية ودولية، في سبيل أن تبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف هنية « إنَّ مشاريع إعادة الإعمار التي تقيمها قطر في قطاع غزة، سواء كانت ملاعبا أو مدناً سكنية أو طرقات رئيسية، لها أهمية استراتيجية لأنها تخدم أهالي غزة لمدة 50 سنة قادمة ».

وتخلَّل حفل الافتتاح، الذي شارك فيه رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مباراة لكرة القدم شارك فيها إسماعيل هنية وعدد من قدامى اللاعبين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشار هنية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق خلال لقائه قبل أيام، مع عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، عبد السلام هنية، على إنشاء ملعب دولي لكرة القدم في القطاع بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، ولفت إلى أن وكالة التنسيق والتعاون والتنمية التركية (تيكا)، التابعة لرئاسة الوزراء، قدمت دعما بقيمة 15 ألف دولار لأندية الدرجة الممتازة في غزة.

وكان بولنت قورقماز، ممثل تيكا في القطاع، أكَّد يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس أردوغان، وافق على تمويل إنشاء إستاد رياضي في قطاع غزة، بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دولار، ويحمل اسم « أردوغان » ويتسع لـ8 آلاف متفرج .

والملعب الذي تم افتتاحه الخميس، مولت قطر إنشاؤه فوق سطح نادي الصداقة الرياضي في مدينة غزة، بتكلفة 45 ألف دولار، وتبلغ مساحته 660 مترا مربعا (أصغر من مساحة الملاعب الطبيعية)، وسيكون الفريق المخصص للعب كرة القدم « خماسيا »، بحسب ما ذكره زكي بارود، نائب رئيس نادي الصداقة الرياضي لمراسل الأناضول.

وخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، دمرت إسرائيل 30 منشأة رياضية بشكل كلي، واستشهد 32 رياضيا، وتجاوزت الخسائر 3 ملايين دولار، وفق إحصائية لوزارة الرياضة الفلسطينية.