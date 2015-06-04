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اعتصام تضامني مع الصحافي محمد عوض

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:56 - 04 يونيو 2015
اعتصام تضامني مع الصحفي محمد عوض اعتصام تضامني مع الصحفي محمد عوض
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نظم مجموعة من الصحافيين وعائلة الصحافي محمد عوض المعتقل في سجون السلطة اعتصاما تضامنيا معه أمام مقر المحكمة العدل العليا برام الله اليوم الخميس.

والصحافي محمد عوض معتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الخامس من شهر أيار الفائت دون تهمة محددة.

وكان أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اختطفوا عوض أثناء خروجه من مقر عمله بالتلفزيون وطن المحلي.

ورغم إن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حينه قال إن اعتقال عوض لم يكن على خلفية عمله الصحافي، إلا إن عائلته نفت ذلك وقالت إن إبنها معتقل بدون أي تهمة.

وطالب الصحافيين بالإفراج الفوري عن زميلهم، وكف إيدي الأجهزة الأمنية عن الصحافيين.

 

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